Стоимость нефти Brent превысила $62
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Как отмечается, это произошло впервые с 13 декабря 2018 года.
По состоянию на 11.21 мск стоимость фьючерсов Brent с поставкой в марте увеличивалась на 0,78% до $62,16 за баррель.
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Также росла цена на нефть марки WTI. Стоимость ее февральских фьючерсов повышалась на 0,87% и составляла $53,05 за баррель.
Ранее сообщалось, что стоимость нефти WTI подскочила на 5%.