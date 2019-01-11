Стоимость нефти Brent превысила $62

<img src="//img.gazeta.ru/files3/205/12111205/RTR4ABEW-pic905-895x505-56352.jpg">

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Как отмечается, это произошло впервые с 13 декабря 2018 года.

По состоянию на 11.21 мск стоимость фьючерсов Brent с поставкой в марте увеличивалась на 0,78% до $62,16 за баррель.

Реклама

Также росла цена на нефть марки WTI. Стоимость ее февральских фьючерсов повышалась на 0,87% и составляла $53,05 за баррель.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти WTI подскочила на 5%.