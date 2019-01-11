В России яйца начали продавать девятками
В российских магазинах появились яйца в упаковках по девять штук, сообщают пользователи социальных сетей.
На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что производитель разместил на упаковке крупное предупреждение о количестве яиц.
Эксперты, опрошенные «Российской газетой», считают, что единственная причина резкого подорожания яиц в начале декабря 2018 года — это желание торговых сетей заработать как можно больше на фоне повышенного спроса на продукт перед праздниками.
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Также эксперты сообщили изданию, что на рынке достаточно предложений, а иногда наблюдается «избыток продукта».
Ранее «Газета.Ru» выяснила, что подорожало больше всего в 2018 году.
Ноу-хау. Девяток яиц! pic.twitter.com/ckgTuMiXvP— Рамиль Харисов (@RRHarisov) 10 января 2019 г.