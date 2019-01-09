СМИ назвали кандидатуру Трампа на пост главы Всемирного банка

Источники рассказали, какую кандидатуру администрация президента США Дональда Трампа рассматривает на пост главы Всемирного банка. Об этом сообщает The Daily Caller.

Отмечается, что речь идет о заместителе министра финансов США по международным делам Дэвиде Мэлпассе.

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Как уточняется, спикер Белого дома заявила, что в настоящее время объявлений, связанных с этим вопросом, нет.

Ранее сообщалось, что заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн покинет свой пост в ближайшие недели.