«Нафтогаз» подал очередной иск к «Газпрому»

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Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что компания подала очередной иск против «Газпрома». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Коболева, иск был подан из-за возможных потерь газотранспортной системы Украины в связи с тем, что Россия построила обходные газопроводы.

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«Нафтогаз» подал в суд [в июле 2018 года] против «Газпрома» новый иск на $12 млрд. Главное основание этого иска — потеря стоимости нашей ГТС из-за того, что «Газпром» построит обходные потоки и не выполнит свои обязательства перед «Нафтогазом» как владельцем контракта», — заявил Коболев.

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