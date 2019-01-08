Путин рассказал о независимости Калиниградской области

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Президент России Владимир Путин заявил, что Калининградская область стала независимой от Европы в энергетической сфере. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Уже сегодня Калининградская область полностью автономна и может решать все задачи в сфере энергетики и потребления не только первичного источника, но и электроэнергии», — сказал глава государства на церемонии ввода в эксплуатацию терминала по приему газа и плавучей регазификационной платформы.

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По словам Путина, в последние годы энергоснабжению и энергобезопасности региона уделялось много внимания в связи с планами ЕС вывести прибалтийские государства из российского энергетического кольца.

Ранее стало известно о поездке Путина в Калининградскую область.