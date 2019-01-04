Медведев утвердил план по стратегии национальной политики

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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации стратегии государственной национальной политики в 2019–2021 годах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Этот документ состоит из 58 пунктов, которые направлены, в том числе, на гармонизацию социально-экономических условий, необходимых для выполнения задач нацполитики. Кроме этого, план предусматривает содействие этнокультурному развитию народов.

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«Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении плана реализации в 2019–2021 годах стратегии государственной национальной политики», — говорится в отчете пресс-службы правительства.

Как отмечается, проект плана был одобрен 19 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при президенте России по межнациональным отношениям.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев назначил замминистра экономического развития.