Силуанов заявил о нерентабельности добычи сланцевой нефти в США

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Министр финансов Антон Силуанов дал прогноз по добыче сланцевой нефти в США в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что при мировых ценах в $40-50 за баррель она будет невыгодной.

По его мнению, это значит, что стоимость нефти в скором времени изменится.

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«Цена может продержаться (на уровне. — «Газета.Ru») 40-50 долларов, ну 40 долларов возьмем, какое-то время — полгода, год, — потому что многие месторождения захеджированы. Но мы считаем, что это не будет долго продолжаться», — заключил Силуанов.

Ранее сообщалось, что Минфин ответил Минску на желание компенсации за налоговый маневр.