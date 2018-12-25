Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по спорным вопросам

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Россия и Белоруссия создадут специальную рабочую группу, передает ТАСС со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

По его словам, она будет направлена на подготовку предложений по интеграции и решению «насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран».

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Подчеркивается, что рабочая группа будет состояться из представителей правительства.

«Была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет взаимодействовать и состоять из представителей правительства», — сказал Силуанов.

Ранее сообщалось, что завершились переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко.