Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по спорным вопросам
Россия и Белоруссия создадут специальную рабочую группу, передает ТАСС со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.
По его словам, она будет направлена на подготовку предложений по интеграции и решению «насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран».
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Подчеркивается, что рабочая группа будет состояться из представителей правительства.
«Была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет взаимодействовать и состоять из представителей правительства», — сказал Силуанов.
Ранее сообщалось, что завершились переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко.