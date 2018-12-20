Путин рассказал о перспективах рубля как резервной валюты

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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о дедолларизации.

Глава государства заметил, что, по данным МВФ, мировые расчеты в долларах немного снизились. При этом российские расчеты в американской валюте составляют 69%, что выше мирового показателя, так как нефть котируется в долларах. Путин отметил снижение объемов золотовалютных резервов России в долларах, а также сокращение объемов ценных бумаг в долларах.

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Путин подчеркнул, что запрещать доллар никто не собирается. При этом роль рубля как резервной валюты растет на постсоветском пространстве и в странах ЕврАзЭС. Для повышения его значения необходимо сократить волатильность и развивать финансовую инфраструктуру.

Ранее премьер Дмитрий Медведев прояснил вопрос отказа от доллара.