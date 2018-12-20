Путин ответил на вопрос, почему сельское хозяйство не входит в нацпроекты

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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему сельского хозяйства нет среди нацпроектов.

По его словам, сельское хозяйство уже давно находится в числе нацпроектов. На его развитие выделяются сотни млрд руб., а поддержка сельского хозяйства будет продолжена.

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Глава государства отметил снижение темпов развития сельского хозяйства, но подчеркнул, что властей это не беспокоит. Он сказал, что сельское хозяйство развивается в сложных условиях. Несмотря на санкции, в области сохраняется внутренняя и внешняя конкуренция.

Президент напомнил, что в России в 2017 году собрали 135,5 млн т зерна, что является рекордным показателем. В этом году собрали меньше из-за неблагоприятных погодных условия и ЧС в 27 российских регионах. Тем не менее, этот показатель вошел в тройку лучших показателей за последние 25 лет. При этом экспорт увеличился до 52,5 млн т.

Ранее Путин заверил, что газ в России не закончится.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.