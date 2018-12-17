Минэкономразвития оценило влияние повышения ставки ЦБ на ВВП в 2019 году

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Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ведомство не ожидает более сильного замедления роста ВВП страны в 2019 году после повышения ключевой ставки до 7,75%, передает РИА «Новости».

По его словам, Минэкономразвития считает, что темпы роста ВВП будут соответствовать макропрогнозам ведомства — на 1,3% в 2019 году.

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«Очевидно, что когда любой ЦБ повышает процентные ставки, он это делает для того, чтобы замедлить темпы роста кредитования. Это у нас учтено», — заявил Орешкин.

Он подчеркнул, что министерство изначально ожидало «слабое начало года», одной из причин которого является именно замедление темпов кредитования.

Ранее сообщалось, что ЦБ дал прогноз по инфляции в 2019 году.