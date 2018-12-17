Катар намерен вложить $20 млрд в энергопроекты США
Министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби заявил, что власти страны планируют вложить $20 млрд в энергопроекты в США в течение 5 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, речь идет о проектах, которые связаны с сжиженным природным газом и добычей нефти.
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Он также добавил, что США являются очень перспективными с точки зрения вложения средств.
Ранее Саад бен Шрида аль-Кааби рассказал о причинах выхода Катара из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).