Косачев счел призывы США по «Северному потоку — 2» вмешательством в суверенные дела
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев дал комментарий в связи обращенными к Германии призывами Соединенных Штатов о прекращении «Северного потока --2». Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
По его словам, американская сторона не имеет отношения к делам суверенных партнеров.
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«Категоричное заявление США по «Северному потоку — 2» с призывом к Германии отказаться от него, а к Евросоюзу сплотить ряды «против российской агрессии» — это явное и бесцеремонное вмешательство», --заявил Косачев.
Ранее США призвали ФРГ «прислушаться к соседям» и отменить «Северный поток — 2».