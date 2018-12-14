«Башнефть» отчиталась о росте чистой прибыли на 73,5% за 9 месяцев 2018 года

Консолидированный показатель операционной прибыли до вычета амортизации, налогов и процентов за 9 месяцев 2018 года вырос у «Башнефти» по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 22,6% и составил 135,5 млрд рублей, согласно обнародованным компанией в пятницу данным.

«Башнефть» отмечает, что подобные показатели были достигнуты, несмотря на снижение добычи в результате ограничений ОПЕК+ и общемировое падение маржинальности сегмента переработки.

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Чистая прибыль «Башнефти» достигла 74,6 млрд рублей, что на 73,5% превышает аналогичный показатель за 9 месяцев 2017 года.

Компания отмечает, что подобные финансовые результаты «позволяют удерживать на низком уровне долговую нагрузку, обеспечивать рост налоговых платежей в федеральный и республиканский бюджет, выплачивать достойные дивиденды акционерам».

В течение 3-го квартала «Башнефть» выплатила акционерам объявленные на годовом собрании в июне 2018 года дивиденды в размере 28,2 млрд рублей, а совокупный объем выплаченных с начала года дивидендов составил 43 млрд рублей.

Несмотря на высокие выплаты, уровень чистого долга снизился и по состоянию на 30 сентября 2018 года составил 40,1 млрд руб. Для сравнения - на 30 сентября 2017 года эта цифра составляла 104,7 млрд руб. Таким образом, чистый долг снизился в 2,5 раза.

Таким образом, «Башнефть» успешно продолжила развитие в составе Группы «Роснефть».

«Интеграция придала долгосрочный импульс развитию основных бизнес сегментов Общества, что получило отражение в позитивных финансовых результатах, повышении эффективности и безопасности работы «Башнефти» по всем стратегическим направлениям», — отмечается в отчетности.