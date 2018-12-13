Цены на нефть растут на открытии торгов

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Мировые цены на нефть утром 13 декабря растут на открытии торгов на фоне снижения торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48% — до $60,44 за баррель.

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Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,21%, до $51,32 за баррель.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что КНР намерена сделать свой рынок более открытым для иностранных компаний.