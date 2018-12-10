Мэй отменила голосование по Brexit

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Британский премьер-министр Тереза Мэй отменила парламентское голосование по сделке о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Reuters.

Она подчеркнула, что парламент поддерживает большинство пунктов проекта сделки, однако вопрос по торговым границам в Северной Ирландии вызывает у парламентариев «глубокое беспокойство».

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Мэй отметила, что голосование по сделке переносится на вторник, 11 декабря.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Мэй отменит голосование по Brexit в парламенте.