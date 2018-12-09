Ростуризм намерен провести совещание из-за застрявших в Китае российских туристов

<img src="">

Ростуризм выступил с инициативой провести межведомственное совещание из-за ситуации с российскими туристами, которые не могут вернуться из Китая. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что обращение с призывом провести совещание было направлено в адрес Федерального агентства воздушного транспорта 7 декабря 2018 года.

Реклама

Проблема возникла из-за отказа авиаперевозчика «ИрАэро» выполнять полеты между о. Хайнань и российскими городами в рамках договорных отношений с турагентством «Жемчужная река».

По данным ведомства, предоставленным туроператором, у всех туристов в Китае есть обратные билеты, что по закону обязывает авиаперевозчика вернуть всех туристов в указанные в билетах даты.

При этом ТАСС отмечает, что авиакомпания «ИрАэро» заявила о приостановке программы полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозки туристов «Жемчужной реки» в несколько российских городов из-за долгов туроператора.

Ранее сообщалось, что в Ростуризме назвали топ-5 популярных у россиян новогодних направлений.