Путин рассказал о поддержке Греции

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Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом рассказал о поддержке греческого народа, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы всегда поддерживали греческий народ и греческое государство», — заявил Путин.

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По его словам, Москва делает это независимо от того, трудные или нет времена переживает Греция.

Путин пожелал греческому народу и правительству быстрее преодолеть сложности.

Также президент России рассказал о растущем торговом обороте между Россией и Грецией, а также о продуктивном сотрудничестве в сфере туризма.

«Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию визита Ципраса в Москву.