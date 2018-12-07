Путин рассказал о поддержке Греции
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом рассказал о поддержке греческого народа, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Мы всегда поддерживали греческий народ и греческое государство», — заявил Путин.
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По его словам, Москва делает это независимо от того, трудные или нет времена переживает Греция.
Путин пожелал греческому народу и правительству быстрее преодолеть сложности.
Также президент России рассказал о растущем торговом обороте между Россией и Грецией, а также о продуктивном сотрудничестве в сфере туризма.
«Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию визита Ципраса в Москву.