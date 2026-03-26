Два московских аэропорта возобновили работу в штатном режиме

Московские аэропорты Шереметьево и Внуково возобновили обслуживание рейсов в штатном режиме. Об этом в Telegram-канале сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 14:15 мск.

Во Внуково ограничения были введены вечером 25 марта. Аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами, пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Утром 26 марта Росавиация сообщила о переходе Шереметьево на аналогичный режим работы. Днем такое же решение было принято и в отношении аэропорта Домодедово.

В аэропортах могут вводить ограничения по разным причинам, включая атаки беспилотников. С полуночи до часу дня по московскому времени дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских дронов, летевших к Москве. Последний раз мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении дрона в 12:52 мск. Он добавил, что на место падения обломков выехали экстренные службы.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково отменили или задержали более 30 рейсов.