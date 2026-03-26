В Сбере объяснили причины запросов по 115-ФЗ особенностями торговли на маркетплейсах

Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

В Сбере вопросы по закону № 115-ФЗ возникают менее чем у 0,1% селлеров, работающих с банком. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

При этом отмечается, что более 70% предпринимателей, получивших запросы, после пояснения своих операций продолжают работу без ограничений.

Директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбера Сергей Леханов объяснил причины запросов особенностями торговли на маркетплейсах.

«Многие операции, такие как комиссии, логистика, хранение и продвижение, проходят внутри площадок и не всегда видны банку», — отметил он.

По его словам, Сбер предлагает селлерам бесплатное отраслевое решение с интеграцией API маркетплейсов для повышения прозрачности бизнеса.

«Это значительно повышает уровень понимания деятельности клиента и устраняет необходимость запрашивать дополнительные документы. Благодаря этому подавляющее большинство наших селлеров не сталкиваются с банковскими запросами: их деятельность прозрачна и практически все вопросы банка можно снять без обращения к клиенту», — сказал Лиханов.

В банке уточнили, что предприниматели активно подключают интеграцию через интернет-банк СберБизнес. Для этого достаточно выбрать маркетплейс и подтвердить доступ к данным. Таким образом банк получает информацию о реальных расходах на продажу и продвижение товаров, что исключает необходимость запроса подтверждающих документов.

При этом в Сбере подчеркнули, что все данные используются исключительно внутри банка и не передаются третьим лицам.

В свою очередь, селлерам, не являющимся клиентами Сбера, банк также предоставляет бесплатные сервисы поддержки. Им доступны горячая линия по комплаенсу, образовательные курсы, вебинары по 115-ФЗ и экспертные материалы в корпоративном блоге.

 
Теперь вы знаете
Зачем Минздрав советует сдать анализы любителям бани и сауны
