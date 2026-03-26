Набиуллина выступила против спасения экономики за счет граждан

Набиуллина: нельзя развивать экономику за счет карманов граждан
Нельзя развивать экономику России за счет карманов россиян или с помощью раздачи дешевых денег. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Государственной думы, ее слова приводит ТАСС.

«Попытки сказать, что давайте мы раздадим дешевые деньги, это приведет к росту инфляции. Мы это проходили в 2024 году. На эти грабли нельзя наступать. Нельзя развиваться за счет карманов граждан», — сказала председатель ЦБ РФ.

Также она заявила, что массовое внедрение цифрового рубля не означает, что он станет обязательным для граждан.

В 2026 году в России стартовало масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу. Так, с 1 января появилась возможность перечислять средства в бюджет и осуществлять переводы федеральным учреждениям в цифровых рублях.

Ранее Набиуллина рассказала, какие возможности откроет цифровой рубль.

 
