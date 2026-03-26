В Совфеде напомнили о праве пенсионеров на разовую матпомощь в 2026 году

У российских пенсионеров в этом году сохраняется право на получение разовой матпомощи в случае трудной жизненной ситуации. Поддержка предусмотрена как на федеральном, так и на региональном уровнях, рассказал RT сенатор Игорь Мурог.

Речь идет о разных трудностях, связанных, например, с необходимостью покупки дорогих лекарств, утратой имущества из-за пожара или наводнения, смертью кормильца семьи и прочими сложными обстоятельствами.

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства с заявлением. Также нужно будет предоставить подтверждающие документы – например, справку из больницы, акт от МЧС или чек о расходах, отметил сенатор. После этого с учетом положения пенсионера будет приниматься решение.

«Также существуют надбавки для отдельных категорий (инвалиды, ветераны, сельские пенсионеры), — напомнил Мурог. — При ЧС итоговый размер матпомощи рассчитывается в индивидуальном порядке в зависимости от ситуации в конкретной семье (количество пострадавших, состояние жилья после ЧС и другие факторы)».

Как правило, заявления рассматриваются от 10 до 30 дней, поэтому обращаться за помощью лучше сразу, как только наступила тяжелая ситуация. Уточнить список необходимых документов и другие детали можно в МФЦ или органах соцзащиты.

Сенатор также напомнил о возможности получить единовременную выплату накопительной пенсии при сумме накоплений не выше 10% от прожиточного минимума пенсионера.

До этого Игорь Мурог отмечал, что при назначении страховой пенсии по старости безработным гражданина признать уже не могут и пособие по безработице не выплачивается. Однако на уровне региона в отношении таких пенсионеров могут действовать местные меры поддержки – например, для малоимущих, ветеранов, инвалидов и так далее.

Ранее пенсионерам напомнили о риске потерять субсидии из-за сдачи квартиры в аренду.