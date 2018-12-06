Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

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Рубль в четверг, 6 декабря, снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По данным на 10.03 мск, курс американской валюты расчетами «завтра» вырос на 14 коп. — до 66,71 руб., а курс евро увеличился на 4 коп. и составил 75,57 руб.

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Кроме того, февральский фьючерс на нефть Brent упал на 0,81% — до $61,06 за баррель.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

Ранее рубль снижался к доллару и рос к евро.