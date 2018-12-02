Трамп намерен уведомить конгресс о прекращении действия NAFTA
Президент США Дональд Трамп планирует официально уведомить конгресс о прекращении действия Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, Трамп рассчитывает сделать это «в ближайшее время».
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Как отмечается, президент США готов предоставить конгрессу шесть месяцев для одобрения новой сделки.
Ранее сообщалось, что лидеры США, Канады и Мексики подписали новое торговое соглашение.