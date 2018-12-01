Абэ призвал Трампа к сдержанности в торговых спорах с КНР
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина к сдержанности в торговых разногласиях. Об этом сообщает NHK.
По данным телеканала, Абэ заявил Трампу и Си Цзиньпину, что торговые споры США и Китая несут серьезную угрозу всей мировой экономике.
Реклама
Как отмечается, премьер Японии призвал лидеров к конструктивному подходу при решении торговых разногласий на саммите G20.
Ранее СМИ сообщили, что торговая война Трампа ударит по малому бизнесу в США.