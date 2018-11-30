Politico: антироссийские санкции ЕС не работают
Специальный советник главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Федерики Могерини Натали Точчи заявила о неэффективности санкционного подхода европейских стран к России. Об этом сообщает Politico.
По ее словам, в настоящее время санкционные ограничение ЕС в отношении России не работают. В связи с инцидентом в Керченском проливе она подчеркнула необходимость иной политики в отношении российской стороны.
«Вместо того, чтобы привязывать решение к «Минску» или другим формам переговоров, ЕС должен сформулировать более четкий набор критериев: основанный на нарушении международного права и прав человека», — объяснила Точчи.
Она добавила, что за такой подход выступают Нидерланды, и отметила, что этот путь позволит усилить воздействие на Россию.
Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что страны Запада ввели санкции против России для того, чтобы защитить международное право.