Politico: антироссийские санкции ЕС не работают

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Специальный советник главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Федерики Могерини Натали Точчи заявила о неэффективности санкционного подхода европейских стран к России. Об этом сообщает Politico.

По ее словам, в настоящее время санкционные ограничение ЕС в отношении России не работают. В связи с инцидентом в Керченском проливе она подчеркнула необходимость иной политики в отношении российской стороны.

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«Вместо того, чтобы привязывать решение к «Минску» или другим формам переговоров, ЕС должен сформулировать более четкий набор критериев: основанный на нарушении международного права и прав человека», — объяснила Точчи.

Она добавила, что за такой подход выступают Нидерланды, и отметила, что этот путь позволит усилить воздействие на Россию.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что страны Запада ввели санкции против России для того, чтобы защитить международное право.