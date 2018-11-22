Sky News: после Brexit Британию ждут неминуемые торговые барьеры

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После Brexit между Великобританией и Европейским союзом (ЕС) появятся неминуемые торговые барьеры, которых нет в настоящее время, передает Sky News со ссылкой на утечку 26-страничной политической декларации по выходу Британии из ЕС.

Отмечается, что данную декларацию британская и европейская сторона планируют согласовать на экстренном саммите по Brexit 25 ноября. Декларация, которую предварительно согласовали обе стороны во время встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с председателем Европейском комиссии Жан-Клод Юнкером предполагает проект будущих отношений между ЕС и Великобританией. Телеканал добавляет, что члены партии Тори обвиняют британского премьера в «предательстве» и » капитуляции».

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В документе также подтверждает планы обеих сторон «строить и улучшать единую таможенную территорию».

Телеканал со ссылкой на Tha Japan Times также передает о возможном визите премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Великобританию в декабре. Эта информация появилась после сообщений о том, что Абэ поддержит план Мэй, поясняет Sky News.