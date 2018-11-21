ВТО создала третейскую группу по спору России и ЕС

Всемирная торговая организация (ВТО) учредила новую третейскую группу по спору между Россией и Евросоюзом о поставках свинины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

По данным агентства, эта группа была создана на заседании органа по разрешению споров 21 ноября.

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Как отмечается, Россия настаивает на необоснованности этого шага со стороны ЕС.

Ранее сообщалось, что Россия заблокировала запрос ЕС на создание новой третейской группы ВТО по спору о свинине.