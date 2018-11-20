США раскрыли названия танкеров, якобы поставлявших нефть из Ирана в Сирию

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Американская администрация обнародовала названия танкеров, якобы задействованных в поставках нефти из Ирана в Сирию, которые нарушают режим санкций США. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, среди них есть российские суда.

Всего в список вошли 35 танкеров: «Альметьевск», «Арамис», «Арзос-М», «Азиз Торлак», «Басилиа», «Дистья Пушти», «Энерджи Гэз», «Гитта Гэз», «Гоуист», «Голден Си», «Хелен-М», «Айрис Гэз», «Кадер», «Корсаро», «Леванте», «Маэстро», «Миура», «Мотивейтор», «Мр. Наутилус», «Оазис-1», «Оушн-61», «Патриотик», «Рама-1», «Раван», «Райз Дигнити», «Райз Глори», «Си Шарк», «Сиенна-8» (бывший «Один Гэз»), «Сиенна», «Тру Оушн», «Трувор» (бывший «Мухалатка»), «Вейл», «Венис», «Волга» (бывший «Маршал Жуков») и «Яз».

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В США подчеркнули, что это неполный список судов, поставлявших нефтепродукты в Сирию с 2016 года.

Уточняется, что этот перечень не является санкционным списком.

Ранее США заявили о поставках иранской нефти в Сирию российскими компаниями.