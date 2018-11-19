Публикации WSJ обрушили акции Apple и Facebook, Dow Jones упал на 458 пунктов
Ряд публикаций газеты The Wall Street Journal негативно повлиял на стоимость акций IT-гигантов Apple, Facebook и Amazon, из-за чего на торгах в понедельник, 19 ноября, промышленный индекс Dow Jones рухнул на 458 пунктов. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Отмечается, что акции компании Apple подешевели на 3,5%, а ценные бумаги Facebook потеряли в стоимости 5,4%.
Ранее The Wall Street Journal писала, что Apple сократила производство всех новых iPhone из-за низкого спроса. Также издание сообщало, что компания Facebook пренебрегала безопасностью пользователей, а ее основатель Марк Цукерберг заявлял, что компания работает «в условиях войны».