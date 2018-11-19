Путин напомнил, как «Южный поток» превратился в «Турецкий»

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Президент России Владимир Путин во время торжественного завершения строительства морской части «Турецкого потока» напомнил, что изначально газопровод планировалось назвать «Южным потоком», передает РИА «Новости».

Как отмечается, изменить название на «Турецкий поток» предложил сам Путин в 2014 году, поскольку трубопровод проходит через всю территорию Турции.

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«Кстати говоря, мне припоминается, или мы с вами знаем, кто предложил само название проекта «Турецкий поток», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что соглашение о сооружении «Турецкого потока» было подписано здесь же, в Стамбуле, 10 октября 2016 года.

Сегодня, 19 ноября, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган отдали команду на укладку последней секции морской части газопровода «Турецкий поток».

Как встретили наш «поток» на той стороне Черного моря и куда заведет новая труба российские газовые потоки в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».