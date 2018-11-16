Украинский премьер назвал срок получения нового кредита от МВФ

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинские власти планируют получить новый кредит от Международного валютного фонда (МВФ) в декабре нынешнего года. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

По словам Гройсмана, получение очередного транша запланировано на декабрь. Он отметил, что эти деньги позволять обеспечить стабильность в стране. Также он посчитал, что они помогут продолжить курс на реформы. Премьер добавил, что кредит от МВФ будет получен Украиной, когда власти окончательно утвердят украинский бюджет на 2019 год.

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Глава украинского правительства заключил, что финансовая помощь от МВФ позволит Киеву брать кредиты у Всемирного банка и Еврсооюза.

Ранее сообщалось, что в Раде одобрили соглашение с ЕС о получении в кредит €1 млрд.