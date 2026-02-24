Настоятель буддийского храма дал обет безбрачия и попался на романе с четырьмя женщинами

Высокопоставленный тайский монах угодил в скандал из-за романа с несколькими женщинами. Об этом сообщает The Thaiger.

Речь идет о настоятеле храма в провинции Нонтхабури, известном как Аджарн А. Монаха, который дал обет безбрачия, обвинили в том, что он состоит в отношениях с несколькими женщинами.

В начале февраля в сеть попал ролик, где одна представилась его женой и упрекнула другую в связи с монахом. В ответ женщина пригрозила разоблачить мужчину.

Оказалось, что предполагаемая жена взяла телефон Аджарна и увидела фото женской груди. По ее словам, он давал любовнице деньги на парикмахерскую и встречался с ней вне храма.

Позже стало известно, что настоятель храма встречался с четырьмя женщинами и платил за их пластические операции. Когда журналисты посетили храм, выяснилось, что Аджарн уехал медитировать, по словам другого монаха, еще за несколько дней до скандала.

В сети призывают Национальное управление по делам буддизма начать расследование в отношении аббата, нарушившего монашеские правила.

Ранее женщина обвинила 70-летнего тайского монаха в том, что он трогал ее во время ритуала.