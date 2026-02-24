Родители убитого в Петербурге Паши рассказали о травле и преследованиях

Несколько женщин устроили травлю семьи девятилетнего Паши, которого жестоко убили в конце января. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на родных мальчика Никиту Сорокина.

По словам мужчины, компания молодых женщин сначала создала чат, в котором они обсуждали семью. Спустя некоторое время они якобы стали следить за родителями Паши и их детьми. Например, передавали несовершеннолетним записки и провоцировали на контакт.

Однажды одна из участниц чата якобы одела дочь в вещи, подобные тем, которые были на Паше в день похищения. Она намеренно пустила девочку гулять там, где обычно ходила мать умершего.

«Адвокат подчеркнул, что их методы фактически копируют поведение преступников, которые охотятся на детей», – сообщается в публикации.

Пострадавшие планируют обратиться в полицию.

Паша пропал 30 января в Петербурге, вскоре его обнаружили в одном из водоемов Ленобласти мертвым. В совершении преступления обвиняют 38-летнего мужчину. По данным СМИ, он предложил ребенку что-то непристойное. Мальчик отказался, но якобы стал шантажировать взрослого. Сейчас идет следствие.

Ранее СК обратился с просьбой к другим пострадавшим от рук убийцы ребенка в Петербурге.