Пушков назвал цену русофобии и европейского пути

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Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего свою страну одной из беднейших в Европе.

«Одна из беднейших стран Европы: Порошенко решился признать подлинное состояние Украины. Кстати, в предмайданные годы Украина была на вполне приличном уровне. Такова цена майдана, госпереворота, «европейского пути», утраты Крыма, разрыва с Россией и русофобии. У всего есть цена», — написал Пушков.

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Таким образом он отреагировал на заявление Порошенко о вине украинских властей в слишком медленном развитии экономики.

Ранее сообщалось, что Порошенко назвал свою страну одним из беднейших государств в Европе.