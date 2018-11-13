Мэй: переговоры по Brexit подходят к концу
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры по выходу страны из состава Евросоюза находятся «на завершающей стадии». Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, правительству Британии предстоит сделать «правильный, а не легкий выбор».
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Он также добавила, что «сделки любой ценой» по Brexit не будет.
Мэй подчеркнула, что отношения Британии и ЕС останутся добрососедскими, несмотря на Brexit.
Ранее СМИ сообщили, что ЕС отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit.