Мэй: переговоры по Brexit подходят к концу

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры по выходу страны из состава Евросоюза находятся «на завершающей стадии». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, правительству Британии предстоит сделать «правильный, а не легкий выбор».

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Он также добавила, что «сделки любой ценой» по Brexit не будет.

Мэй подчеркнула, что отношения Британии и ЕС останутся добрососедскими, несмотря на Brexit.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit.