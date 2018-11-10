В ПФР рассказали о механизме выплат работающим пенсионерам

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В Пенсионном фонде России рассказали о механизме получения социальных выплат работающими пенсионерами. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минтруд намерен отменить социальную пенсию по старости для работающих пенсионеров. В ПФР подчеркнули, что работающие пенсионеры и сейчас не получают социальные выплаты по старости, так как это является нормой действующего законодательства.

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Согласно действующим законам, социальную пенсию получают граждане, которые не работали или не приобрели полноценного стажа для получения страховой пенсии.

Ранее сообщалось, что россияне смогут адаптироваться к новому пенсионному возрасту в течение 10 лет.