Минфин США ввел санкции против санаториев Крыма

Министерство финансов США ввело новые санкции против России из-за Украины и Крыма. Документ опубликован на сайте ведомства.

Речь идет о персональных ограничениях: новые рестрикции распространятся на трех физических лиц и девять организаций.

В список вошли санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», курорт Mriya Resort & Spa, а также министерстве государственной безопасности самопровозглашенной ЛНР.

При этом в документе подчеркивается, что «санкции служат ясным напоминанием, что попытки нормализировать ситуацию с инвестициями, а также экономические отношения с теми, кто осуществляет операционную деятельность в Крыму, не поддерживаются», а те, кто будут эти попытки предпринимать, рискуют оказаться под санкциями США и ЕС.