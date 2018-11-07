CNBC рассказал, как скажутся промежуточные выборы в США на торговой войне Трампа

Результаты промежуточных выборов в конгресс США, скорее всего, изменят политическую обстановку, в которой действующий американский президент будет реализовывать собственные внутренние цели, однако мало повлияют на американо-китайскую торговую войну, сообщает CNBC.

По оценкам стратегов, даже если контроль над палатой представителей будет у демократов, Соединенные Штаты по-прежнему будут двигаться под лозунгом Трампа «Америка прежде всего».

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В сфере торговой политики — одной из наиболее актуальных для международной повестки — Трамп обладает исполнительной властью и может влиять на нее независимо от расколотого внутри конгресса США, говорится в материале. По мнению аналитиков из RBC Capital Markets, конгресс не обладает большими возможностями для управления торговой политикой, а Овальный кабинет, наоборот, имеет широкие полномочия для того, чтобы действовать в одностороннем порядке. Именно поэтому, аналитики ожидают, что Трамп продолжит продвигать свою повестку.

Старший советник из McLarty Associates Стивен Окун полагает, что ситуация в торговых вопросах между США и Китаем останется такой же, если не сделается хуже.

Считается, что демократы и республиканцы поддерживают жесткую торговую позицию в отношении Китая. Как результат — президент США Дональд Трамп может получить двухпартийную поддержку, говорится в материале.