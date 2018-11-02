Песков раскрыл отношение Кремля к словам Коломойского об отсутствии в черном списке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с юмором восприняли слова украинского предпринимателя и бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского о его невключении в антиукраинский санкционный список по согласованию с администрацией президента Украины Петра Порошенко, передает РИА «Новости».

«С юмором», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

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Он подчеркнул, что указ, в соответствии с которым составлялся санкционный список, был подписан президентом России Владимиром Путиным и формировался в правительстве, после чего перенаправил вопрос в кабинет министров.

Ранее сообщалось, что в Совфеде предположили о наличии санкционного списка с фамилией Коломойского.