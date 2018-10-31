Козак: ситуация на топливном рынке расшатана искусственно

Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что ситуация на топливном рынке в России была спровоцирована «несколько искусственно», передает РИА «Новости».

По его словам, независимые АЗС бились за снижение оптовых цен.

«Ситуация была несколько искусственно расшатана, понятно, что денег много не бывает, каждый сегмент и участник рынка борется за свои доходы, и независимый розничный сегмент, который занимает 53% розничного рынка нефтепродуктов, выступают за снижение оптовых цен, может быть даже не всегда оправдано», — сказал Козак.

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Вице премьер выразил надежду на то, что в ближайшем времени ситуацию и на оптовом, и на розничном сегменте рынка удастся стабилизировать.

Ранее сообщалось, что правительство и нефтяники согласовали меры по стабилизации цен на топливо.