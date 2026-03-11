Эрдоган назвал Нетаньяху бедствием для израильского народа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал бедствием для собственного народа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед однопартийцами в Анкаре, передает РИА Новости.

«Даже израильский народ, который каждую ночь проводит в бомбоубежищах, говорит, что самым большим бедствием, которое обрушилось на них после Холокоста, является Нетаньяху», — сказал турецкий лидер.

28 февраля в МИД Турции заявили, что нападение США и Израиля на Иран ставит под угрозу будущее региона и глобальную стабильность.Министерство выразило глубокую обеспокоенность по поводу любых действий, нарушающих международное право и угрожающих жизни мирных жителей.

Утром в этот же день США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Эрдоган заявил о стремлении Турции «потушить пожар» войны в Иране.