В Саудовской Аравии сбили дрон, летевший к гигантскому нефтегазовому месторождению

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в сторону гигантского нефтегазового месторождения Шайба. Об этом сообщило агентство Saudi Press Agency (SPA) со ссылкой на представителя минобороны страны Турки Аль-Малики.

По словам представителя ведомства, БПЛА уничтожили в небе над пустыней Руб-эль-Хали. Информация о пострадавших и разрушениях не уточняется.

9 марта Саудовская Аравия уничтожила девять беспилотников. Дроны сбили в пустыне Руб-эль-Хали, когда они направлялись к месторождению Шайба.

В этот же день министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд заявил, что страна осознает опасность эскалации конфликта на Ближнем Востоке и последовательно проявляет максимальную сдержанность.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».