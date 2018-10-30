Источник рассказал об ответных мерах России на санкции Украины

Источник в правительстве России сообщил о завершении работы над постановлением, который устанавливает ответные экономические меры на украинские санкции в отношении 360 компаний и более 50 физических лиц, передает РИА «Новости».

«В ближайшее время документ будет передан на подпись председателю правительства, а после подписания опубликован», — сказал источник.

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Он также отметил, что в списке будет «много интересных открытий» для украинцев, так как придерживающиеся радикальных взглядов на отношения с Россией политики «не прочь при этом заработать на этих самых отношениях».

Ранее сообщалось, что на Украине признали неэффективность санкций против России‍.