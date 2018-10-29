Украинский премьер рассказал о «неизбежном» разделении «Нафтогаза»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «Нафтогаз» будет разделен на две компании. Об этом он рассказал в интервью «Укринформ».

По словам Гройсмана, разделение «Нафтогаза» необходимо, чтобы компания соответствовала европейскому законодательству. Он отметил, что европейские законы требуют, чтобы добычей газа и его транспортировкой и хранением занимались разные компании.

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«Таково требование Европейского Союза, и если мы хотим стать частью энергетического сообщества, энергетической системы, должны пойти на этот шаг», — заключил Гройсман.

В начале октября Гройсман назвал «подарком врагу» идею ликвидировать «Нафтогаз».