Путин ждет от госкомпаний вложений в «проекты прорыва»

Президент России Владимир Путин заявил, что ждет от руководителей компаний с госучастием проработанных предложений об их вкладе в реализацию национальных проектов.

Об этом он сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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«Обязательным является участие в проектах развития госкомпаний, именно для таких целей они и создавались в конечном итоге, - цитирует Путина ТАСС. - В этой связи все мы ждем от руководителей ВЭБа, Газпрома, Ростеха, Ростелекома, Роснефти, Росатома и других структур с госучастием проработанных предложений по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва».

Глава государства назвал частный бизнес важнейшим партнером в реализации планов развития. «Речь идет не о том, чтобы заставить вкладывать капиталы в те или иные отрасли, задача - предложить инвесторам, частным компаниям действительно перспективные, выгодные проекты, - подчеркнул Путин. - Чтобы они могли развиваться, создавать новые рабочие места, наращивать экспорт, выходить на глобальные рынки».

Глава государства отметил необходимость выработки эффективной модели участия частного бизнеса в проектах общенациональной повестки. По его словам, сейчас для этого предусмотрены три «портфеля»: предложенную бизнесу федеральными структурами проекты, предложенные самим бизнесом проекты и проекты бизнеса, не требующие мер поддержки в рамках нацпроектов.