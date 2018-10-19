На Украине существенно повысились цены на газ

Правительство Украины повысило цену на газ для населения на 23,5%. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

При этом украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что такая цена является компромиссной.

«Хочу сказать, что мы начинали переговоры с того, чтобы выровнять цены на 60%, повысить от действующей цены на 60%. Но в результате наших переговоров и компромисса нашли другой подход», — сказал он.

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Новые расценки вступят в силу с 1 ноября. Цена на газ составит 8550 гривен за кубический метр.

Ранее сообщалось, что на Украине отсрочили рост цен на газ.