Путин возмутился санкциями, которые ввела Япония против России

Президент России Владимир Путин в ходе форума «Валдай» прокомментировал возможность улучшения отношений с Японией.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Мы создаем, стараемся создать условия для доверия. Япония взяла и ввела против нас санкции. Это шаг к доверию? Вы зачем это сделали? С целью повышения доверия? И, тем не менее, мы не отказываемся от диалога», — сказал Путин.

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По словам президента, Россия сделала шаг навстречу Японии, создав условия для посещения исторических мест захоронения. Он также отметил, что в ответ на предложение заключить мирный договор между странами до конца года премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что считает это неприемлемым для своей страны без решения территориальной проблемы.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.