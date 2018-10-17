На Украине отсрочили рост цен на газ
Пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук сообщил, что правительство страны отложило повышение цен на газ до 27 октября, передает агентство УНН.
Как отмечается, украинский кабмин принял решение о продлении действия специальных обязательств (ПСО) для «Нафтогаза Украины» о льготных условиях продажи газа облгазам и теплокоммунэнерго.
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«Продолжили действие ПСО до 27 октября », — рассказал Рябчук.
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» удержал $9 млн переплаты «Газпрома» в счет долга.