В парламенте Чехии призвали оценить эффективность антироссийских санкций

Председатель палаты депутатов чешского парламента Радек Вондрачек заявил, что Евросоюз пока не намерен отменять санкции в отношении России, однако призвал оценить их эффективность и воздействие, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что речи об отмене санкций идти не может, так как причины, по которым они были введены, «к сожалению, устранить не удалось». При этом Вондрачек отметил, что считает нормальным обсуждать на уровне Евросоюза «объем и масштабы» санкций.

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«Все страны должны как-то оценить действенность этих санкций — помогли ли чему-то эти санкции? Являются ли они эффективным механизмом? В стенах ЕС можно развернуть дебаты по этому поводу», — сказал Вондрачек.

Парламентарий предположил, что обсуждение начнется после того, как его инициирует какая-либо из крупных стран, входящих в ЕС. Он заявил, что в Европе видят необходимость такой дискуссии, в частности, он упомянул канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Ранее сообщалось, что Курц призвал развивать диалог Евросоюза с Россией.